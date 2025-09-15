Dopo l'amara sconfitta contro la Juventus, l'Inter si è ritrovata subito alla Pinetina per preparare la gara contro l'Ajax, la prima della nuova edizione della Champions League. Per Cristian Chivu tutta la rosa a disposizione tranne Darmian, che nella gara contro la Juve è entrato nella parte finale per sostituire Dumfries.
Sky – L'Inter si prepara ad affrontare l'Ajax. Problemi da valutare per Darmian
La rosa è a disposizione di Chivu dopo la gara contro la Juventus. Domani sarà valutato l'esterno
Per il giocatore italiano - segnalano da Skysport - un leggero mal di schiena che sarà valutato domani nella rifinitura delle 11, quella che precede la partenza della squadra nerazzurra per Amsterdam dove si giocherà la gara contro la formazione olandese.
