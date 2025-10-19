FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Union SG-Inter, arbitra lo svedese Nyberg: ecco la designazione completa

coppe

Union SG-Inter, arbitra lo svedese Nyberg: ecco la designazione completa

Union SG-Inter, arbitra lo svedese Nyberg: ecco la designazione completa - immagine 1
L'arbitro di Union SG-Inter è lo svedese Glenn Nyberg, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist
Matteo Pifferi Redattore 

Martedì alle 21 l'Inter sarà di scena a Bruxelles per affrontare l'Union SG nella terza giornata della League Phase della Champions League.

L'arbitro di Union SG-Inter è lo svedese Glenn Nyberg, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist mentre il quarto uomo è Adam Ladeback.

Al VAR c'è lo spagnolo Cuadra Fernandez, l'AVAR è un altro iberico, Javier Iglesias Villanueva.

Leggi anche
Champions League, Union SG-Inter: il programma della vigilia
Union SG, prove generali in vista dell’Inter: fissato l’esordio di Hubert

© RIPRODUZIONE RISERVATA