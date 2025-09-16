FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Verso Ajax-Inter, oggi parla Chivu: rifinitura e conferenza, il programma

coppe

Verso Ajax-Inter, oggi parla Chivu: rifinitura e conferenza, il programma

Verso Ajax-Inter, oggi parla Chivu: rifinitura e conferenza, il programma - immagine 1
Gli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 16 settembre, alla vigilia della sfida
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà in trasferta l'Ajax per la prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.

Verso Ajax-Inter, oggi parla Chivu: rifinitura e conferenza, il programma- immagine 2
Getty Images

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 16 settembre.

  • Ore 11.00 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

  • Ore 12.15 Allenamento Ajax | Sportpark De Toekomst, Amsterdam

  • Ore 14.30 Conferenza Stampa ufficiale Ajax | Johann Cruijff Arena, Amsterdam

  • Ore 19.00 Conferenza Stampa ufficiale Inter |Johann Cruijff Arena, Amsterdam

    • Leggi anche
    In CL c’è l’Ajax, Di Canio: “Mi aspetto che l’Inter vinca. Le qualità...
    Paventi: “Ecco i cambi che mi aspetto in Ajax-Inter. Chivu ha una percezione sulla...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA