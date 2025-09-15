Al Club si è parlato della prima rivale, che arriva da una vittoria in campionato contro lo Zwolle, in Coppa della squadra di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 20:46)

Al Club, programma di Skysport condotto da Caressa, hanno analizzato la prossima rivale dell'Inter in Champions, l'Ajax. La gara si giocherà in Olanda mercoledì sera e i nerazzurri dovranno subito rialzarsi dopo l'amarissima sconfitta contro la Juve. Proprio il giornalista sugli olandesi ha detto: «Ha vinto tre a uno la partita contro lo Zwolle, non è probante come gara però ha segnato Klaasen al 18esimo. È una squadra che gioca sempre da tradizione. La puoi trovare con i giocatori che sono già cresciuti o che sono in crescita e poi soprattutto ci sono giocatori nuovi o in uscita, l'Ajax sta vendendo tanto anche durante la stagione e per questo un anno fa ha perso lo scudetto anche se aveva nove punti di vantaggio».

«Non è l'Ajax di venti anni fa, questa squadra la puoi trovare in tanti modi ma non come tanti anni fa», ha spiegato Bucciantini. «Una squadra che gioca calcio fluido e disincantato e mi aspetto che l'Inter la vinca. Il Napoli ci ha vinto anni fa cinque a zero, anche la Lazio li ha battuti. È una squadra che magari becca la giornata giusta, ma le qualità sono quelle, calcio libero, ragazzi che crescono e gli adulti che devono insegnare a chi deve crescere, insomma, poi è da giocare», ha sottolineato sugli olandesi Di Canio.

«L'ultimo Ajax fu quello che poi ha venduto metà squadra e che ha eliminato la Juventus in Champions e arrivò in semifinale» - ha aggiunto ancora Caressa su Sky.

(Fonte: Skysport)