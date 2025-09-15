Al Club, programma di Skysport condotto da Caressa, hanno analizzato la prossima rivale dell'Inter in Champions, l'Ajax. La gara si giocherà in Olanda mercoledì sera e i nerazzurri dovranno subito rialzarsi dopo l'amarissima sconfitta contro la Juve. Proprio il giornalista sugli olandesi ha detto: «Ha vinto tre a uno la partita contro lo Zwolle, non è probante come gara però ha segnato Klaasen al 18esimo. È una squadra che gioca sempre da tradizione. La puoi trovare con i giocatori che sono già cresciuti o che sono in crescita e poi soprattutto ci sono giocatori nuovi o in uscita, l'Ajax sta vendendo tanto anche durante la stagione e per questo un anno fa ha perso lo scudetto anche se aveva nove punti di vantaggio».
Al Club si è parlato della prima rivale, che arriva da una vittoria in campionato contro lo Zwolle, in Coppa della squadra di Chivu
«Non è l'Ajax di venti anni fa, questa squadra la puoi trovare in tanti modi ma non come tanti anni fa», ha spiegato Bucciantini. «Una squadra che gioca calcio fluido e disincantato e mi aspetto che l'Inter la vinca. Il Napoli ci ha vinto anni fa cinque a zero, anche la Lazio li ha battuti. È una squadra che magari becca la giornata giusta, ma le qualità sono quelle, calcio libero, ragazzi che crescono e gli adulti che devono insegnare a chi deve crescere, insomma, poi è da giocare», ha sottolineato sugli olandesi Di Canio.
«L'ultimo Ajax fu quello che poi ha venduto metà squadra e che ha eliminato la Juventus in Champions e arrivò in semifinale» - ha aggiunto ancora Caressa su Sky.
(Fonte: Skysport)
