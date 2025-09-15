Paventi: “Ecco i cambi che mi aspetto in Ajax-Inter. Chivu ha una percezione sulla squadra”

"Mi aspetto qualche rotazione, mi aspetto la rotazione del portiere, potrebbe esserci l'occasione per Martinez, mi aspetto il rientro di Dimarco dal 1'. Mi aspetto che possa avere una chance anche De Vrij e che uno tra Barella e Mkhitaryan possa riposare appannaggio di Sucic e scalpita anche Frattesi. Davanti mi aspetto Lautaro, non so se farà riposare Thuram. Mi aspetto la ThuLa davanti, c'è ancora la rifinitura domani"

Paventi, poi, ha aggiunto un giudizio su Chivu: "Chivu ha la percezione chiara che la squadra lo segua e che abbia voglia di scrollarsi di dosso quel finale di stagione complicato da un punto di vista psicologico ma deve essere bravo lui a dare dei segnali, ogni tanto togliendo qualche giocatore che può dargli la sensazione magari di avere meno cattiveria e un po' la pancia piena e meno aggressività. Chivu ha sotto controllo tutto e qualcosa sta facendo, forse deve fare qualcosa in più. La cosa peggiore è che ci sono le prestazioni ma non i risultati, forse deve prendere qualche scelta coraggiosa per il bene della squadra. Ha parlato di meritocrazia all'inizio della sua avventura, da Chivu mi aspetto questo a cominciare dalla partita con l'Ajax"