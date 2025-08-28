La Fiorentina accede ai gironi di Conference League battendo il Polissya 3-2 al termine di una partita dai due volti. Dopo il 3-0 dell’andata, la squadra viola si presenta molle e distratta al ritorno, chiudendo il primo tempo sotto di due reti.
Dopo lo 0-2 nel primo tempo, la squadra di Pioli ribalta il Polissya con Dodo, Ranieri e Dzeko e conquista l’accesso alla Conference League
Gli ucraini passano già al 2’, quando Comuzzo commette un pasticcio su un lancio lungo favorendo Nazarenko, che insacca a porta vuota dopo l’uscita di De Gea. Al 13’ Talles Costa crea scompiglio sulla destra e serve un cross respinto corto; Andriyevskiy arriva di gran carriera e con un sinistro al volo trova il raddoppio sotto l’incrocio.
Nella ripresa i cambi rivitalizzano la Fiorentina, che cresce col passare dei minuti fino al gol di Dodo al 79’, preludio alla rimonta. Al 86’ Ranieri pareggia da distanza ravvicinata, prima che Dzeko completi il sorpasso in pieno recupero, siglando il definitivo 3-2.
