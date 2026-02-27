In Conference League c'è la Fiorentinae oggi i sorteggi hanno decretato la prossima rivale negli ottavi della terza competizione europea che si giocheranno il 12 e il 19 marzo, andata e ritorno. La squadra italiana affronterà il Rakow, squadra polacca (e affronterà negli eventuali quarti la vincente tra Crystal Palace e AEL Larnaca).