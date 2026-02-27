In Conference League c'è la Fiorentinae oggi i sorteggi hanno decretato la prossima rivale negli ottavi della terza competizione europea che si giocheranno il 12 e il 19 marzo, andata e ritorno. La squadra italiana affronterà il Rakow, squadra polacca (e affronterà negli eventuali quarti la vincente tra Crystal Palace e AEL Larnaca).
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe conference league Ottavi Conference League: tutti gli accoppiamenti. La Fiorentina affronterà il Rakow
coppe
Ottavi Conference League: tutti gli accoppiamenti. La Fiorentina affronterà il Rakow
Il club viola affronterà la squadra polacca e se dovesse qualificarsi alla fase successiva incontrerà la vincente di Crystal Palace-AEL Larnaca
Gli accoppiamenti agli ottavi di Conference League:
Lech Poznan-Shaktar;
AZ Alkmaar-Sparta Praga-;
Crystal Palace-AEK Larnaca;
Fiorentina-Rakow;
------------------------------------------
Samsunspor-Rayo Vallecano;
Celje-Aek Atene;
Sigma Olomouc-Mainz;
Rikeja-Strasburgo;
© RIPRODUZIONE RISERVATA