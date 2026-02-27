FC Inter 1908
Ottavi Conference League: tutti gli accoppiamenti. La Fiorentina affronterà il Rakow

Il club viola affronterà la squadra polacca e se dovesse qualificarsi alla fase successiva incontrerà la vincente di Crystal Palace-AEL Larnaca
Eva A. Provenzano 

In Conference League c'è la Fiorentinae oggi i sorteggi hanno decretato la prossima rivale negli ottavi della terza competizione europea che si giocheranno il 12 e il 19 marzo, andata e ritorno. La squadra italiana affronterà il Rakow, squadra polacca (e affronterà negli eventuali quarti la vincente tra Crystal Palace e AEL Larnaca).

Gli accoppiamenti agli ottavi di Conference League:

Lech Poznan-Shaktar; 

AZ Alkmaar-Sparta Praga-;

Crystal Palace-AEK Larnaca;

Fiorentina-Rakow;

Samsunspor-Rayo Vallecano;

Celje-Aek Atene; 

Sigma Olomouc-Mainz; 

Rikeja-Strasburgo; 

