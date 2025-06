TS – Inter, al Mondiale contro il River di Gallardo e di un ex Inter

Prima il Monterray, poi i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds, a Seattle e sempre a Seattle il River Plate nell'ultima gara del girone del Mondiale per Club. Sono queste le rivali dell'Inter al torneo che si gioca negli States. Gli argentini hanno ottenuto il pass per il Mondiale per club grazie al ranking della Conmebol.

La società argentina ha appena ceduto la sua stellina, il fantasista Franco Mastantuono, al Real Madrid, per la modica cifra di 63.2 mln. In difesa giocano due ex giocatori di Serie A, Lucas Martinez Quarta e German Pezzella, ex viola entrambi. C'è anche Gonzalo Montiel, il difensore che nel 2022 ha segnato il rigore decisivo contro la Francia al Mondiale del 2022 e che aveva segnato anche quello del Siviglia contro la Roma decisivo per la vittoria in finale di Europa League. In attacco c'è pure un ex Inter, Facundo Colidio che ha giocato nelle giovanili nerazzurre. Davanti c'è Miguel Borja che Mancini ha allenato allo Zenit.