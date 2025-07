Ranocchia: “Inter stanca, deve fermarsi. Lautaro secondo me ha un timore”

«Le parole di Lautaro? La delusione di non portare niente a casa e anche al Mondiale non è andata bene, ti fa venire fuori voglia di dire chi vuole rimanere e chi va via. E c'è il timore che i senatori abbassino un po' il livello. L'obiettivo deve essere tornare a vincere. Secondo me lui non voleva puntare il dito, ma voleva solo puntualizzare rispetto alla prossima stagione. Io apprezzerei le parole di Lautaro: ha avuto una crescita molto importante da capitano. Il grande problema dell'Inter sarà sostituirlo Calhanoglu perché non ha un giocatore così nella rosa. Quello sarà un grande problema. Credo che Chivu ha capito come sono i ragazzi in queste settimane e sarà pronto per la prossima stagione. A me piace l'allenatore anche per come si pone», ha aggiunto ancora l'ex giocatore nerazzurro.