Il commento dell'ex nerazzurro dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense

Massimo Paganin, negli studi di Mediaset per commentare Inter-Fluminense ha sottolineato: «La squadra non era preparata ad affrontare il Fluminense, è stata sorpresa. De Vrij ha fatto fatica a costruire poi nel secondo tempo la squadra si è messa meglio in campo. Ma l'Inter è svuotata mentalmente e loro stavano meglio in un clima così caldo. Le squadre brasiliane hanno un vantaggio oggettivo, sono nel mezzo del campionato», ha detto.

«Le chance l'Inter le ha avute, la partite c'è stata ma sei alla fine di una stagione in cui sei svuotato e devi riprendere energie per la prossima. La squadra di Chivu ha fatto una buona partita troppo tardi. L'approccio è stato troppo morbido. Anche Lautaro, non voleva dirlo ma era chiaro ormai che la stagione è finita e non vedi l'ora di staccare, mentalmente ne hai bisogno. Lautaro ha parlato da capitano e non penso riguardassero solo un giocatore. Dice che siamo tutti stanchi ma dobbiamo dare di più e bisogna dirlo adesso, bisogna riflettere e decidere cosa fare. Ha fatto capire che all'Inter serve questa mentalità», ha concluso riferendosi allo sfogo del capitano.