«Lautaro si riferiva a Calhanoglu che è evidente che con le sue dichiarazioni, con le parole non smentite e la voglia del Galatasaray è l'indiziato delle parole di Lautaro. Lui può dire quello che vuole, è il capitano. Lui non c'era nello spogliatoio, prima di dirle certe cose bisogna dirle in spogliatoio e in questo momento diventa il colpevole nel mirino del momento per le sconfitte dell'Inter. Mi sembra troppo severo da parte di Lautaro. Giusto che non debba andarsene a parametro zero anche se ha una logica sul mercato dire 'non tirate troppo sul prezzo'. Non segnalo la sostanza del messaggio ma la forma», ha sottolineato il giornalista.