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Mondiale per Club 2029, gli USA vorrebbero ospitarlo: primi contatti con la FIFA

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Gli Stati Uniti hanno espresso interesse a ospitare la Coppa del Mondo fra i club del 2029 puntando a capitalizzare il successo dei Mondiali
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Gli Stati Uniti hanno espresso interesse a ospitare la Coppa del Mondo fra i club del 2029 puntando a capitalizzare il successo dei Mondiali. La Fifa ha avuto colloqui preliminari con i funzionari americani sui suoi piani per il 2029 ma non è ancora chiaro se il presidente Donald Trump è stato coinvolto.

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Getty Images

"Il calcio non è più una storia americana del futuro: sta accadendo proprio ora. C'è una domanda enorme per venire negli Stati Uniti a vedere la Coppa del Mondo", ha detto il direttore esecutivo della task force della Casa Bianca per i Mondiali Andrew Giuliani.

(ANSA)

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