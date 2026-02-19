Il Mondiale per club della Fifa potrebbe essere allargato da 32 a 48 squadre a partire dall'edizione del 2029. Lo rivela il Guardian precisando che la Uefa sarebbe pronta a sostenere la proposta della federazione mondiale.
Il Mondiale per club della Fifa potrebbe essere allargato da 32 a 48 squadre a partire dall'edizione del 2029
Si tratta di un cambio di rotta per la Uefa, inizialmente timorosa che la coppa del mondo per club potesse avere ricadute negative sulla Champions League. Dal suo canto la Fifa si impegnerebbe a non organizzare l'evento ogni due anni, lasciandolo su base quadriennale.
L'intesa testimonierebbe il miglioramento dei rapporti tra i rispettivi presidenti, Aleksander Ceferin e Gianni Infantino.
(Fonte: ANSA)
