fcinter1908 coppe coppa del mondo per club Mondiale per Club, UEFA-FIFA verso l’intesa: torneo a 48 squadre dal 2029

coppe

Mondiale per Club, UEFA-FIFA verso l’intesa: torneo a 48 squadre dal 2029

Mondiale per Club, UEFA-FIFA verso l’intesa: torneo a 48 squadre dal 2029 - immagine 1
Il Mondiale per club della Fifa potrebbe essere allargato da 32 a 48 squadre a partire dall'edizione del 2029
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il Mondiale per club della Fifa potrebbe essere allargato da 32 a 48 squadre a partire dall'edizione del 2029. Lo rivela il Guardian precisando che la Uefa sarebbe pronta a sostenere la proposta della federazione mondiale.

Inter
Getty Images

Si tratta di un cambio di rotta per la Uefa, inizialmente timorosa che la coppa del mondo per club potesse avere ricadute negative sulla Champions League. Dal suo canto la Fifa si impegnerebbe a non organizzare l'evento ogni due anni, lasciandolo su base quadriennale.

Mondiale per Club, UEFA-FIFA verso l’intesa: torneo a 48 squadre dal 2029- immagine 3
Getty

L'intesa testimonierebbe il miglioramento dei rapporti tra i rispettivi presidenti, Aleksander Ceferin e Gianni Infantino.

(Fonte: ANSA)

Leggi anche
Mondiale per Club 2029: Inter prima in Europa davanti all’Arsenal. Le altre italiane…
Inter, i ricavi ufficiali di Champions e Mondiale per Club: cifre boom, il totale fa paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA