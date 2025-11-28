L’Inter guarda tutti dall’alto nel ranking europeo in vista del Mondiale per Club 2029. I nerazzurri sono primi con 63 punti

Redazione1908 28 novembre - 14:29

L’Inter guarda tutti dall’alto nel ranking europeo in vista del Mondiale per Club 2029. I nerazzurri sono primi con 63 punti e guidano la corsa al torneo che quest'anno ha visto la sua edizione di esordio vinta dal Chelsea. Alle spalle della squadra di Chivu figurano Arsenal (59) e il PSG, già matematicamente qualificato (con 58 punti) grazie alla vittoria della Champions 2025.

Barcellona, Bayern Monaco e Borussia Dortmund completano la parte alta della classifica, mentre Liverpool e Real Madrid restano in corsa con 42 punti a testa. Più staccato l’Atlético Madrid a quota 39, seguito dall’Aston Villa con 34.

Per le italiane, oltre all’Inter dominatrice del ranking, sta sorprendendo l’Atalanta, oggi tredicesima a quota 31 e ancora in piena lotta per un posto tra le migliori otto. Più complicata la situazione di Juventus, Milan e Napoli, tutte molto attardate e lontane dai piazzamenti utili.

Inter al comando in Europa — Ecco le posizioni che contano. I nerazzurri sono in grande vantaggio rispetto alle altre italiane:

1 Inter 63

2 Arsenal 59

3 Psg 58 (QUALIFICATA)

4 Barcellona 51

5 Bayern Monaco 46

6 Dortmund 44

7 Liverpool 42

8 Real Madrid 42

9 Atletico Madrid 39

10 A.Villa 34

13 Atalanta 31

19 Juventus 24

22 Milan 18

32 Napoli 10

In attesa delle comunicazioni ufficiali, il format dovrebbe prevedere 12 squadre europee: le vincitrici delle quattro edizioni precedenti della Champions più le migliori otto del ranking. Nello scorso Mondiale rimase in vigore il limite delle due squadre per nazione, vincolo che potrebbe avere un peso anche per il 2029.

E' cambiato, però, il sistema di punteggio: ora sono 3 punti a vittoria e 3 punti per la partecipazione. Più i bonus per i passaggi del turno