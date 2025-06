E a proposito della prestazione nella partita col River, al Mondiale per Club, la rosea di Sucic scrive: "L’assist per Esposito c’è anche una giocata da giù il cappello per mandare in porta Mkhitaryan, che poi ha calciato alto. Sucic ha preso palla a centrocampo, ha saltato tre avversari con finte e assoli e poi ha servito l’armeno dentro l’area. Ha toccato 15 palloni, completato due dribbling, effettuato un paio di lanci e strappato applausi convincenti".