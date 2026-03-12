Finisce in pareggio l'andata del derby italiano degli ottavi di finale di Europa League giocata al Dall'Ara tra Bologna e Roma. Il primo tempo è tutto di targa rossoblù, che vanno più volte vicini al vantaggio.
Europa League, il derby Bologna-Roma finisce 1-1: tutti i risultati delle 18.45
Finisce in pareggio l'andata del derby italiano degli ottavi di finale di Europa League giocata al Dall'Ara tra Bologna e Roma
Nella ripresa, arrivano i gol: prima la sblocca la squadra di Italiano con Bernardeschi, poi il pareggio di Pellegrini con sospetto fallo di Malen poco prima. Ai giallorossi va di lusso (vista anche la traversa dei padroni di casa nel finale). Appuntamento tra una settimana all'Olimpico. Ecco tutti i risultati delle partite delle 18.45:
Bologna-Roma 1-1
Lille-Aston Villa 0-1
Panathinaikos-Betis Siviglia 0-0
Stoccarda-Porto 1-2
