A Nyon questa mattina ci sono stati anche, dopo quelli della Champions, i sorteggi degli ottavi di finale dell'Europa League. Sono ancora in corsa la Roma e il Bologna che si sfideranno agli ottavi: un derby italiano si giocherà quindi agli ottavi dell'EL. La vincente del doppio confronto (andata a Bologna il 12 marzo, ritorno il 19), che si trova nella parte destra del tabellone, sfiderà ai quarti proprio la vincente di Lille-Aston Villa.
Da Nyon i sorteggi della prossima fase della seconda competizione europea con due formazioni italiane a confronto
Questi sono gli altri accoppiamenti - estratti da Maniche, campione d'Europa col Porto di Mourinho ed ex anche Inter - per la prossima fase della seconda competizione europea.
Ferencvaros-Braga;
Panathinaikos-Betis;
Friburgo-Genk;
Celta-Lione;
Stoccarda-Porto;
Nottingham Forest-Midtjylland;
Bologna-Roma;
Lille-Aston Villa;
