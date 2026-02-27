A Nyon questa mattina ci sono stati anche, dopo quelli della Champions, i sorteggi degli ottavi di finale dell'Europa League. Sono ancora in corsa la Roma e il Bologna che si sfideranno agli ottavi: un derby italiano si giocherà quindi agli ottavi dell'EL. La vincente del doppio confronto (andata a Bologna il 12 marzo, ritorno il 19), che si trova nella parte destra del tabellone, sfiderà ai quarti proprio la vincente di Lille-Aston Villa.