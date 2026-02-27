FC Inter 1908
Ottavi Europa League: gli accoppiamenti. Sarà derby italiano tra Roma e Bologna

Da Nyon i sorteggi della prossima fase della seconda competizione europea con due formazioni italiane a confronto
Eva A. Provenzano
A Nyon questa mattina ci sono stati anche, dopo quelli della Champions, i sorteggi degli ottavi di finale dell'Europa League. Sono ancora in corsa la Roma e il Bologna che si sfideranno agli ottavi: un derby italiano si giocherà quindi agli ottavi dell'EL. La vincente del doppio confronto (andata a Bologna il 12 marzo, ritorno il 19), che si trova nella parte destra del tabellone, sfiderà ai quarti proprio la vincente di Lille-Aston Villa. 

Questi sono gli altri accoppiamenti - estratti da Maniche, campione d'Europa col Porto di Mourinho ed ex anche Inter -  per la prossima fase della seconda competizione europea.

Ferencvaros-Braga;

Panathinaikos-Betis;

Friburgo-Genk;

Celta-Lione;

Stoccarda-Porto;

Nottingham Forest-Midtjylland;

Bologna-Roma;

Lille-Aston Villa; 

