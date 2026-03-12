"Si cerca sempre di vincere, poi le notti europee danno emozioni speciali. Ovviamente cercheremo di andare avanti e passare questo turno" . Lo ha detto Mile Svilar alla vigilia della sfida con il Bologna in Europa League.
Roma, Svilar: “Notti europee sempre speciali”. E sul caso portiere Tottenham…
"5 gol subiti in 2 partite? Un caso, pensiamo sempre solo a segnare il più possibile e subire di meno. E' un momento, miglioreremo", dice Svilar
Sul perché oggi la Roma subisca di più ha invece aggiunto: "Penso sia un caso, pensiamo sempre solo a segnare il più possibile e subire di meno. E' un momento, miglioreremo".
Poi un pensiero su Kinsky, il portiere del Tottenham, protagonista di due papere nella gara con l'Atletico Madrid: "Gli ho già mandato un messaggio su Instagram, sono cose che succedono, quando un errore lo facciamo noi portieri poi prendiamo gol, è un peccato, ma deve andare avanti con forza, è successo anche a me, ci vuole un po' per dimenticare".
