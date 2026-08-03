Tre tasselli da inserire per l'Inter. Prudenza per il timing. Una strategia e pure una necessità. Così l'Inter è riuscita, acquistando Stones, ad abbassare le pretese del Tottenham per Romero e quelle del giocatore sullo stipendio.

C'è un accordo di massima tra le parti. Ma al momento la situazione è in standby con il club nerazzurro che deve cedere qualcuno. Come Pavard che però sta cercando di ritagliarsi spazio nella rosa nerazzurra.

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Condizione non trattabile

Così da SportMediaset dove sottolineano anche che si lavora sull'esterno destro e confermano l'offerta del club nerazzurro di 18 mln + il cartellino di Asllani. E secondo il tg sportivo o si fa con il centrocampista nel pacchetto oppure non se ne fa nulla perché i costi dell'operazione aumenterebbero. Curtis Jones è un pallino: serve l'uscita di Frattesi che è ancora il nome caldo del mercato interista.

(Fonte: SM)