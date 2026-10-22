Giancarlo Marocchi, su Skysport, commentando la sconfitta del Milan in Europa League contro il Bournemouth ha preso ad esempio l'Inter. Ecco il contesto nel quale Ã¨ stata presa in considerazione la squadra nerazzurra.

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«Certi errori non sono accettabili (si riferisce in particolare all'espulsione di Maignan nella gara contro la squadra inglese.ndr). Soprattutto in questo momento. Quando sei nettamente superiore va bene tutto, ecco. Abbiamo visto come l'Inter, giocando in casa, ed essendo superiore alla fine vince anche in 10 contro lo ShaktharÂ», ha detto sulla vittoria in CL dell'Inter contro gli ucraini.

Â«Tu vai in Inghilterra, devi resistere. Magari nel secondo tempo entrano gli uomini migliori dalla panchina, magari entrano Modric e poi Rabiot, e puoi vincere anche due a uno, ma se vai 0-2 con un uomo in meno diventa difficileÂ», ha detto sulla partita dei rossoneri.

(Fonte: SS24)