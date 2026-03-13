Questa settimana, la Union of European Clubs (UEC) ha presentato la propria strategia per la redistribuzione dei ricavi UEFA

Redazione1908 13 marzo - 19:27

Questa settimana, la Union of European Clubs (UEC) – l’associazione europea per club calcistici che punta a rappresentare le piccole e medie società – ha presentato la propria strategia per la redistribuzione dei ricavi provenienti dalle competizioni per club UEFA. Una ripartizione che, attualmente, destina il 74% delle risorse alle società che giocano la Champions League, con il 17% per chi gioca l’Europa League e il 9% ai club che prendono parte alla Conference League.

La UEC propone una ridistribuzione che cambierebbe drasticamente questo rapporto. Ma in cosa consiste esattamente il nuovo modello? Come può rivelare Calcio e Finanza, l’idea alla base è piuttosto semplice: eliminare il “value pillar” (legato ai ranking e al valore dei mercati televisivi) nella ripartizione delle risorse, aggregando quella quota a quella dei bonus per la partecipazione, che rappresenterebbe dunque il 62,5% del totale, destinando ai club il 37,5% dei premi (la quota rimanente) sulla base dei risultati sportivi.

Alla Champions verrebbe destinato il 50% del totale, all’Europa League il 30% e alla Conference League il 20%.

Una mazzata per l'Inter — Come emerge dal documento consultato da Calcio e Finanza, simulando la distribuzione sulla base dei risultati della stagione 2024/25, il rapporto in termini di ricavi dalle competizioni UEFA tra la società che incassa di più e quella che incassa di meno sarebbe di fatto ridotto quasi della metà.

Ecco i numeri: