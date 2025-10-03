Il giornalista, intervenuto su Sky Sport, ha parlato del grande momento di Pio Esposito e delle chance che gli sta dando mister Chivu

"All'Inter Sapevano che era buono, Non avevano realizzato che fosse così buono, soprattutto per giocare con la maglia dell'Inter. Ottimo Mondiale Nel frattempo avevano speso 25 mln per Bonny, probabilmente questa operazione l'avrebbero rivista perché era arrivato per fare la terza punta. Hanno un reparto di attaccanti intercambiabili".