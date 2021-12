Primavera, Inter-Torino 3-1 risultato finale: l’anno si chiude con una vittoria

Casadei, Abiuso e Jurgens: i nerazzurri vincono e si mettono alle spalle la brutta sconfitta di settimana scorsa

Le squadre scendono in campo: Inter in maglia nerazzurra, Torino in divisa bianca.

GOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEER!! CASADEIIIIIIII!! Contropiede nerazzurro: Jurgens serve Abiuso, che appoggia per l'accorrente Casadei. Il numero 8 interista calcia di prima intenzione, Vismara tocca ma non basta!

Altra chance per l'Inter: cross dalla destra di Silvestro, torre di Nunziatini, Peschetola calcia di prima intenzione. Il suo sinistro termina non lontano dalla traversa.

Primo cambio per il Torino: problemi fisici per Lindkvist, al suo posto entra Baeten.

Prima ammonizione del match: giallo per Abiuso, che entra in ritardo su Di Marco.

Peschetola serve Jurgens in profondità, bravo Amadori in chiusura.

Punizione dalla sinistra per l'Inter: batte Peschetola, Abiuso prova l'anticipo in spaccata su Vismara ma colpisce il portiere granata, che ha la peggio nello scontro.

Peschetola entra in area, si sposta la palla sul destro e calcia, ma il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo.

Ultima sostituzione per il Torino: entra Rosa per Amadori.

Non c'è più tempo: finisce qui Inter-Torino. La Primavera nerazzurra si impone per 3-1 con gol di Casadei, Abiuso e Jurgens, per i granata rete di Akhalaia.

Si chiude con una vittoria per 3-1 sul Torino il 2021 dell'Inter Primavera: i nerazzurri si impongono grazie alle reti di Casadei e Abiuso nel primo tempo e alla prima gioia stagionale di Jurgens, in gol nella ripresa. Partono forte i ragazzi di Chivu, sostituito anche oggi in panchina dal vice Bonacina, con i granata che subiscono le iniziative interiste. A sbloccare l'incontro dopo soli 5 minuti ci pensa il solito Casadei, che chiude un'azione iniziata da Jurgens e proseguita da Abiuso. Lo stesso Abiuso firma il raddoppio, ma subito dopo Akhalaia (uno dei due ex di giornata insieme a Lindkvist) riapre la sfida. Nella ripresa il Torino cerca più volte il pareggio, ma Jurgens chiude i conti con un gran gol. Con questi 3 punti l'Inter chiude l'anno a quota 22, al quarto posto in classifica.

Quattordicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dalla brutta sconfitta contro il Lecce, chiude il 2021 ospitando al Suning Youth Development Centre il Torino di Coppitelli, terzo in classifica e in serie positiva da quattro partite. Il tecnico nerazzurro, ancora in isolamento fiduciario e sosituito in panchina dal vice Bonacina, rilancia Rovida in porta e Jurgens in attacco, con Casadei arretrato sulla linea dei centrocampisti. Calcio di inizio alle ore 12:30.