L'ex capitano e difensore dell'Inter ha detto la sua sulle ultime manovre di mercato della società nerazzurra

Fabio Alampi Redattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 21:32)

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Giorni caldissimi in casa Inter, e non solo dal punto di vista atmosferico. Il club nerazzurro si sta dimostrando attivissimo in sede di mercato e, dopo l'annuncio del rinnovo del contratto di Cristian Chivu, sta stringendo con l'Atalanta per Marco Palestra, considerato l'elemento giusto per sostituire Dumfries e per alzare ulteriormente il livello della squadra. Graziano Bini, ex difensore e capitano nerazzurro, ne ha parlato ai microfoni di Fcinter1908.

In questi giorni stiamo tristemente assistendo a un Mondiale da semplici spettatori...

"Sto guardando poco, onestamente. Ho visto una ventina di minuti della prima partita e poi Inghilterra-Croazia, mi è piaciuta, una gara ben giocata. Ovviamente siamo meno motivati, non c'è l'Italia... Magari guarderò il Brasile, visto che c'è Ancelotti, ma non sono molto attratto da questa edizione".

Tornando agli argomenti di casa nostra, l'Inter ha provveduto a rinnovare il contratto di Chivu.

"Mi sembrava un passaggio quasi obbligato, non potevano esserci dubbi. Ha fatto un lavoro straordinario, e l'Inter ha fatto bene a rinnovargli il contratto. Meritatissimo. Chivu ha avuto il compito più difficile: riprendere una squadra che arrivava da una grandissima scoppola nella finale di Champions League, e lavorare sulla testa dei giocatori è più difficile che lavorare sul fisico".

Per quanto riguarda il mercato, l'Inter punta con decisione su Palestra: lo considera l'uomo giusto per sostutuite Dumfires? Cosa pensa della valutazione da 50 milioni?

"50 milioni sono tanti. A me Palestra piace moltissimo, però il fatto di spendere tutti quei soldi... In fin dei conti ha fatto un anno in Serie A, e con tutto il rispetto ha giocato nel Cagliari: giocare a Milano è tutta un'altra cosa. Sicuramente è il miglior giovane del campionato italiano, e quindi è una spesa con una logica. Ripeto, a me piace molto. Arrivasse all'Inter, dovrebbe sostituire Dumfries, che ha fatto delle stagioni straordinarie: sarebbe difficile per chiunque, ma il valore di Palestra non si discute".

Con Palestra l'Inter si assicurerebbe un altro 2005 di grande talento dopo Esposito.

"I titolari dell'Inter sono Lautaro e Thuram, è chiaro, ma Esposito ci sta benissimo. Ha dimostrato di saper dare il suo contributo anche a gara in corso, ha sempre fatto bene".

Allo stato attuale delle cose, sembra che l'Inter possa davvero scavare un solco con avversarie.

"Me lo auguro! Spero che Marotta rimanga il più a lungo possibile, questa è la base di tutti questi risultati recenti dell'Inter. Marotta è un fuoriclasse. La Juventus ha fatto una gran mossa con Carnevali, da qui si può ripartire: un po' come aveva fatto l'Inter quando aveva preso Marotta. Quanto al Milan... Da tifoso interista, spero che rimanga così!".