L'ex centrocampista francese traccia un bilancio di questa prima parte di stagione dei nerazzurri di Chivu

Fabio Alampi Redattore 29 dicembre 2026 (modifica il 29 dicembre 2026 | 17:08)

Il 2025 dell'Inter si chiude con la squadra al primo posto in classifica e in piena corsa per evitare i playoff in Champions League. Un bilancio sicuramente positivo, anche alla luce delle incognite che c'erano in estate. Ne ha parlato ai microfoni di Fcinter1908 anche l'ex centrocampista nerazzurro Stephane Dalmat.

L'Inter ha chiuso il 2025 in testa alla classifica, nonostante i tanti dubbi dell'estate: ti aspettavi di vederla davanti a tutti?

"Sì e no. Sono stati acquistati alcuni giovani, si è parlato tanto della possibile partenza di Calhanoglu, c'era un nuovo allenatore... Ma quando vedi la rosa dell'Inter oggi puoi dire che è migliorata. Per il momento, anche se sono primi, non mi convincono ancora del tutto, ma so che possono fare meglio".

Come giudichi il lavoro di Chivu fin qui?

"Quello che sta facendo è molto bello, devo essere onesto. Mi piace la sua filosofia di gioco".

Tra poco si apre il mercato di gennaio: cosa pensi che possa servire a questa squadra?

"Per me non c'è niente da cambiare. L'Inter ha a disposizione anche una panchina molto forte, ci sono giocatori che non hanno ancora dimostrato le loro potenzialità".

Il campionato rimane molto equilibrato, con tante squadre in pochi punti: pensi che potrà essere così fino alla fine?

"Sarà un campionato molto combattuto, come l'anno scorso. Ci sono più squadre che hanno la possibilità di vincere lo scudetto, spero che l'Inter possa farcela".

In queste ultime partite sta trovando più spazio Diouf. Cosa pensi di lui? È un giocatore che può far bene all'Inter?

"Io l'ho detto tante vole: è un giocatore con grande qualità. Ora sta giocando di più, spero che nel 2026 possa trovare più spazio sia in campionato che in Champions League e giocarsi il posto, aiutando la squadra e dimostrando che i dirigenti non hanno sbagliato a prenderlo".