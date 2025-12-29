Sky – Inter, buone notizie per Chivu: Acerbi è tornato a lavorare col gruppo

Il difensore nerazzurro ha svolto l'intera seduta di oggi, all'indomani del successo contro l'Atalanta, con i compagni

Alessandro De Felice Redattore 29 dicembre - 14:02

L'Inter di Cristian Chivu è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile questa mattina.

A poche ore dal successo per 1-0 al New Balance Stadium di Bergamo, i nerazzurri hanno svolto un allenamento quest'oggi nel centro sportivo e hanno iniziato a preparare la gara contro il Bologna, match con cui si aprirà il 2025.

Come riferisce Sky Sport, arrivano buone notizie dall'infermeria per Chivu e per la sua Inter. Questa mattina Francesco Acerbi si è allenato con il resto del gruppo ed è tornato a disposizione.

Acerbi era fuori da due settimane per un risentimento al bicipite femorale della coscia destra che lo ha costretto a saltare le gare contro Genoa e Atalanta in campionato, Venezia in Coppa Italia e Bologna in Supercoppa Italiana.

L'ex Lazio sarà, dunque, a disposizione di Chivu per il match di San Siro proprio contro i felsinei: da capire se il tecnico romeno sceglierà di mandarlo subito in campo o attenderà.