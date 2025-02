Quattro giorni dopo la pesante sconfitta di Firenze, l'Inter è chiamata a dare una risposta importante, di nuovo contro la Fiorentina. Il pareggio del Napoli contro l'Udinese può rappresentare un ulteriore stimolo per la squadra di Inzaghi che in questo periodo sembra aver accumulato una certa stanchezza fisica e soprattutto mentale. "Questa stanchezza è normale, troppe partite. L'Inter ha una rosa forte e può permettersi di fare turnover. Dopo la gara con la Fiorentina ci sono state delle critiche, certo l'Inter non ha fatto una buona partita, ma nell'arco di una stagione sbagliare qualche gara ci può stare. I nerazzurri sono vicini al Napoli e in questo momento dobbiamo essere uniti e aiutare la squadra", dice l'ex nerazzurro Stephane Dalmat ai microfoni di FcInter1908.it.