In casa Inter sono giorni caldi anche per quanto riguarda l'organizzazione degli staff tecnici delle squadre del settore giovanile, a partire dalla formazione Primavera: Benito Carbone , come noto, non è stato confermato alla guida della formazione U20, e per questo motivo la dirigenza è al lavoro per trovare un sostituto.

Tre candidature

L'Inter, quindi, sta sta valutando altri profili, e al momento sono tre i nomi emersi: si tratta di Nicola Corrent, attuale tecnico della Primavera del Parma, portato (da neopromosso) in finale contro la Fiorentina; Lamberto Zauli, che in categoria ha già allenato Empoli e Juventus, ma reduce da diverse stagioni in Serie C; Emiliano Bigica, da sei stagioni sulla panchina della Primavera del Sassuolo.