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FCINTER1908 / Inter, Handanovic verso l’addio. Chi allenerà la Primavera? Ecco i 3 nomi caldi

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L'ex portiere e capitano nerazzurro, attuale tecnico dell'U17 interista, potrebbe decidere di lasciare Milano
Fabio Alampi Redattore 

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In casa Inter sono giorni caldi anche per quanto riguarda l'organizzazione degli staff tecnici delle squadre del settore giovanile, a partire dalla formazione Primavera: Benito Carbone, come noto, non è stato confermato alla guida della formazione U20, e per questo motivo la dirigenza è al lavoro per trovare un sostituto.

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Il futuro di Handanovic

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Il nome più caldo negli ultimi mesi è stato quello di Samir Handanovic, attuale tecnico dell'U17 nerazzurra (ancora in corsa per la vittoria dello scudetto di categoria). Tuttavia, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, l'ex portiere e capitano interista potrebbe decidere di tornare in patria, in Slovenia, per iniziare la sua carriera da allenatore di una squadra professionistica.

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Tre candidature

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L'Inter, quindi, sta sta valutando altri profili, e al momento sono tre i nomi emersi: si tratta di Nicola Corrent, attuale tecnico della Primavera del Parma, portato (da neopromosso) in finale contro la Fiorentina; Lamberto Zauli, che in categoria ha già allenato Empoli e Juventus, ma reduce da diverse stagioni in Serie C; Emiliano Bigica, da sei stagioni sulla panchina della Primavera del Sassuolo.

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