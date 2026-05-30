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Primavera, Carbone lascia l’Inter: “Vado via sereno, ho dato tutto. Porterò tutti nel cuore”

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La lettera del tecnico della Primavera che conferma l'addio al settore giovanile nerazzurro con un post sui social
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Benny Carbone, allenatore dell'Inter Primavera lascia il club nerazzurro. La conferma arriva dal suo post, una lettera di saluti ai suoi ragazzi e alla società nerazzurra.

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"Ragazzi, è arrivato il momento di dirvi due parole, anche se le parole non basteranno mai a dire tutto quello che provo per voi.  Quest’anno è stato un anno pieno, intenso, a tratti durissimo. Ma voi avete reso ogni difficoltà un motivo per crescere. Insieme abbiamo fatto qualcosa di importante: 

Quarti di finale di Coppa Italia.

Quarti di finale di Youth League.

Siamo stati l’unica squadra con l’Under 23 ad arrivare ai play-off.

E abbiamo alzato una Supercoppa". 

 

"Sono risultati che restano e nessuno vi può togliere. Ma se devo essere sincero, voi valete più di 100 trofei. La mia vittoria più grande è alla grigliata x salutarci , quando mi avete fatto sentire il vostro riconoscimento. In quel momento ho capito che il lavoro che abbiamo fatto insieme è andato oltre il campo. Abbiamo costruito un gruppo, una famiglia. E questo nessuno può cancellarlo", ha aggiunto il tecnico.

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Getty Images

"Io adesso vado via dall’Inter. È una scelta che accetto con grande serenità consapevole che ho dato tutto per questi colori e per tutti voi, ma sappiate una cosa: il sentimento e l’amore che ho per ognuno di voi resterà indelebile. Questo non è un addio. È un arrivederci. Vi porto con me, ovunque andrò", ha scritto anche Carbone.

Poi i ringraziamenti al club: "Ringrazio l’Inter, la società, Dario Baccin che ci ha supportato sempre, il nostro primo tifoso. Piero Ausilio che ho avuto insieme a Dario sempre un rapporto schietto vero e sincero. Ma soprattutto ringrazio Massimo Tarantino, un direttore che non ha eguali, ma un fratello che rimarrà per sempre nel mio cuore.

Grazie a tutto il mio staff e a tutte le persone che sono state vicine ai miei ragazzi, sempre e per sempre". 

 

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