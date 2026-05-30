Benny Carbone, allenatore dell'Inter Primavera lascia il club nerazzurro. La conferma arriva dal suo post, una lettera di saluti ai suoi ragazzi e alla società nerazzurra.
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Primavera, Carbone lascia l’Inter: “Vado via sereno, ho dato tutto. Porterò tutti nel cuore”
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"Ragazzi, è arrivato il momento di dirvi due parole, anche se le parole non basteranno mai a dire tutto quello che provo per voi. Quest’anno è stato un anno pieno, intenso, a tratti durissimo. Ma voi avete reso ogni difficoltà un motivo per crescere. Insieme abbiamo fatto qualcosa di importante:
Quarti di finale di Coppa Italia.
Quarti di finale di Youth League.
Siamo stati l’unica squadra con l’Under 23 ad arrivare ai play-off.
E abbiamo alzato una Supercoppa".
"Sono risultati che restano e nessuno vi può togliere. Ma se devo essere sincero, voi valete più di 100 trofei. La mia vittoria più grande è alla grigliata x salutarci , quando mi avete fatto sentire il vostro riconoscimento. In quel momento ho capito che il lavoro che abbiamo fatto insieme è andato oltre il campo. Abbiamo costruito un gruppo, una famiglia. E questo nessuno può cancellarlo", ha aggiunto il tecnico.
"Io adesso vado via dall’Inter. È una scelta che accetto con grande serenità consapevole che ho dato tutto per questi colori e per tutti voi, ma sappiate una cosa: il sentimento e l’amore che ho per ognuno di voi resterà indelebile. Questo non è un addio. È un arrivederci. Vi porto con me, ovunque andrò", ha scritto anche Carbone.
Poi i ringraziamenti al club: "Ringrazio l’Inter, la società, Dario Baccin che ci ha supportato sempre, il nostro primo tifoso. Piero Ausilio che ho avuto insieme a Dario sempre un rapporto schietto vero e sincero. Ma soprattutto ringrazio Massimo Tarantino, un direttore che non ha eguali, ma un fratello che rimarrà per sempre nel mio cuore.
Grazie a tutto il mio staff e a tutte le persone che sono state vicine ai miei ragazzi, sempre e per sempre".
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