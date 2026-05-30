La lettera del tecnico della Primavera che conferma l'addio al settore giovanile nerazzurro con un post sui social

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 16:16)

Benny Carbone, allenatore dell'Inter Primavera lascia il club nerazzurro. La conferma arriva dal suo post, una lettera di saluti ai suoi ragazzi e alla società nerazzurra.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Ragazzi, è arrivato il momento di dirvi due parole, anche se le parole non basteranno mai a dire tutto quello che provo per voi. Quest’anno è stato un anno pieno, intenso, a tratti durissimo. Ma voi avete reso ogni difficoltà un motivo per crescere. Insieme abbiamo fatto qualcosa di importante:

Quarti di finale di Coppa Italia.

Quarti di finale di Youth League.

Siamo stati l’unica squadra con l’Under 23 ad arrivare ai play-off.

E abbiamo alzato una Supercoppa".

"Sono risultati che restano e nessuno vi può togliere. Ma se devo essere sincero, voi valete più di 100 trofei. La mia vittoria più grande è alla grigliata x salutarci , quando mi avete fatto sentire il vostro riconoscimento. In quel momento ho capito che il lavoro che abbiamo fatto insieme è andato oltre il campo. Abbiamo costruito un gruppo, una famiglia. E questo nessuno può cancellarlo", ha aggiunto il tecnico.

"Io adesso vado via dall’Inter. È una scelta che accetto con grande serenità consapevole che ho dato tutto per questi colori e per tutti voi, ma sappiate una cosa: il sentimento e l’amore che ho per ognuno di voi resterà indelebile. Questo non è un addio. È un arrivederci. Vi porto con me, ovunque andrò", ha scritto anche Carbone.

Poi i ringraziamenti al club: "Ringrazio l’Inter, la società, Dario Baccin che ci ha supportato sempre, il nostro primo tifoso. Piero Ausilio che ho avuto insieme a Dario sempre un rapporto schietto vero e sincero. Ma soprattutto ringrazio Massimo Tarantino, un direttore che non ha eguali, ma un fratello che rimarrà per sempre nel mio cuore.

Grazie a tutto il mio staff e a tutte le persone che sono state vicine ai miei ragazzi, sempre e per sempre".