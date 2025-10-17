FC Inter 1908
ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter-Fiorentina, torna il tifo organizzato: le novità

Arriva a Fcinter1908 la conferma della notizia data in esclusiva a inizo mese, sempre da Fcinter1908. San Siro tornerà una bolgia
Redazione1908

Inter - Fiorentina segnerà il ritorno del tifo organizzato nerazzurro sugli spalti. Tutti riuniti sotto lo striscione che reciterà “SECONDO ANELLO VERDE”.

Arriva a Fcinter1908 la conferma della notizia data in esclusiva a inizo mese, sempre da Fcinter1908.

Da settimane la Nord era in silenzio: niente cori, niente tamburi, niente striscioni. Una protesta che nasce da un malessere profondo, legato a restrizioni e divieti. I leader non hanno mai nascosto la posizione della curva: “Quando torneranno bandiere e striscioni, la Curva ricomincerà a cantare".

Già da giorni si era fatta sempre più insistente una voce: la Curva Nord potrebbe tornare a tifare in occasione di Inter-Fiorentina del 29 ottobre 2025. Il 29 ottobre potrebbe diventare una data simbolica, il giorno in cui la voce della Nord tornerà a farsi sentire, a colorare San Siro di nero e azzurro. E nelle ultime ore è arrivata una conferma a Fcinter1908: Inter-Fiorentina vedrà un San Siro finalmente al completo.

