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ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter punta su Topalovic: primi contatti per il futuro, le idee
Tra i giovani che si sono maggiormente messi in mostra nella prima stagione dell'Inter U23, un ruolo di primo piano spetta senza ombra di dubbio a Luka Topalovic.
Il centrocampista sloveno, arrivato a Milano nell'estate del 2024 e subito campione d'Italia con la Primavera nerazzurra, quest'anno si è cimentato per la prima volta con la realtà della Serie C, totalizzando 37 presenze, 4 gol e 6 assist fra campionato e Coppa Italia, venendo spesso aggregato in Prima Squadra (con cui ha già debuttato nel maggio del 2025). Un talento cristallino, un giovane sul quale la dirigenza interista ha investito e sul quale punta per il presente e per il futuro.
La posizione dell'Inter—
Terminati gli impegni con l'U23, per il classe 2006 saranno ora settimane importanti per capire quale sarà il prossimo step della sua carriera. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, i primi incontri tra l'Inter e l'entourage del giocatore sono già iniziati: i vertici di viale della Liberazione non intendono in alcun modo prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione a titolo definitivo, e vedrebbero di buon occhio una sua permanenza a Milano per il terzo anno consecutivo.
Le ipotesi per il futuro—
Insieme all'entourage dello sloveno si sta valutando anche un'altra ipotesi: un prestito altrove, in Serie A o anche all'estero, in un progetto concreto che possa garantire la piena valorizzazione del centrocampista (che a inizio giugno sarà impegnato con la Slovenia U21 nel test match contro l'Albania). Allo stato attuale delle cose non si scarta alcuna opzione: ovviamente la decisione finale spetterà sempre alla direzione tecnico-sportiva dell'Inter che, come già sottolineato in precedenza, ha programmi importanti e grande considerazione per il percorso del giocatore. Quel che è certo è che il rapporto tra le parti è ottimo e totalmente collaborativo, e che si arriverà alla soluzione migliore per tutti. A cominciare da Luka.
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