Tra i giovani che si sono maggiormente messi in mostra, un ruolo di primo piano spetta senza ombra di dubbio a Luka Topalovic

Fabio Alampi Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 15:47)

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Tra i giovani che si sono maggiormente messi in mostra nella prima stagione dell'Inter U23, un ruolo di primo piano spetta senza ombra di dubbio a Luka Topalovic.

Il centrocampista sloveno, arrivato a Milano nell'estate del 2024 e subito campione d'Italia con la Primavera nerazzurra, quest'anno si è cimentato per la prima volta con la realtà della Serie C, totalizzando 37 presenze, 4 gol e 6 assist fra campionato e Coppa Italia, venendo spesso aggregato in Prima Squadra (con cui ha già debuttato nel maggio del 2025). Un talento cristallino, un giovane sul quale la dirigenza interista ha investito e sul quale punta per il presente e per il futuro.

La posizione dell'Inter — Terminati gli impegni con l'U23, per il classe 2006 saranno ora settimane importanti per capire quale sarà il prossimo step della sua carriera. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, i primi incontri tra l'Inter e l'entourage del giocatore sono già iniziati: i vertici di viale della Liberazione non intendono in alcun modo prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione a titolo definitivo, e vedrebbero di buon occhio una sua permanenza a Milano per il terzo anno consecutivo.

Le ipotesi per il futuro — Insieme all'entourage dello sloveno si sta valutando anche un'altra ipotesi: un prestito altrove, in Serie A o anche all'estero, in un progetto concreto che possa garantire la piena valorizzazione del centrocampista (che a inizio giugno sarà impegnato con la Slovenia U21 nel test match contro l'Albania). Allo stato attuale delle cose non si scarta alcuna opzione: ovviamente la decisione finale spetterà sempre alla direzione tecnico-sportiva dell'Inter che, come già sottolineato in precedenza, ha programmi importanti e grande considerazione per il percorso del giocatore. Quel che è certo è che il rapporto tra le parti è ottimo e totalmente collaborativo, e che si arriverà alla soluzione migliore per tutti. A cominciare da Luka.