Resta ancora tutto da definire il futuro di Issiaka Kamate. Il centrocampista francese, dopo aver iniziato la preparazione estiva a Milano con la Prima Squadra dell'Inter e aver partecipato al ritiro in Germania, non è partito con il resto del gruppo per Hong Kong insieme agli infortunati Asslani e Massolin e al partente Akinsanmiro. Motivi legati al mercato? Anche, ma non solo.

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Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il classe 2004 al momento non ha ancora ricevuto un'offerta che possa soddisfare le sue pretese tecniche: Kamate, dopo una stagione da protagonista in Serie C con l'U23 nerazzurra, ha rifiutato la Serie B, rimandando al mittente le proposte arrivate (due nello specifico, entrambe rifiutate).

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Di recente si è fatto avanti anche l'Atletico Madrid (per la seconda squadra) ma il club spagnolo non intende accontentare le richieste dell'Inter: i nerazzurri, infatti, chiedono una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro per lasciar partire a titolo definitivo il giocatore, inserendo anche un'opzione di recompra. Il francese, a questo punto, continuerà ad allenarsi insieme al resto di giocatori ancora in cerca di sistemazione, in attesa di trovare una soluzione che soddisfi lui e la società.