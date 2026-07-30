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Con un duro comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'UEFA ha preso nettamente le distanze rispetto alla proposta del presidente della FIFA, Gianni Infantino, di vendere delle quote dei Mondiali a privati. Questa la nota del massimo organo calcistico europeo, che annuncia il boicottaggio delle 55 federazioni aderenti alle competizioni FIFA finché la proposta resterà in piedi:

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"La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate sono unite. Respingiamo all'unanimità e in modo inequivocabile la proposta della FIFA di trasferire quote di proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni FIFA a investitori privati. La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento. È una delle più grandi eredità sportive del calcio. È stata costruita nel corso delle generazioni da giocatori, nazionali e tifosi di ogni continente. Nessuna sua parte dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita.

È irresponsabile e ingiustificabile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata a un passo dall'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro ai quali è affidata la gestione di questo sport. Non si tratta solo di un grave fallimento della leadership, ma di una rinuncia al dovere della FIFA di agire come custode del calcio mondiale. Le federazioni nazionali di tutto il mondo si trovano ora di fronte a un ultimatum: accettare l'acquisizione irreversibile delle più importanti competizioni calcistiche o subirne le conseguenze. Non si tratta di una "decisione democratica", bensì di una gestione basata sull'intimidazione: un atto di coercizione indegno di un'istituzione a cui è affidata la tutela di questo sport a livello globale.

Tuttavia, la nostra opposizione va ben oltre le modalità del processo decisionale.

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Nel momento in cui investitori esterni acquisiscono quote di proprietà nelle competizioni FIFA, il calcio cambia per sempre. Il ritorno economico diventa un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori si trasformano in una pressione quotidiana. Da quel momento in poi, ogni decisione sul calendario internazionale, sui formati delle competizioni e sul futuro del calcio non sarà più guidata da ciò che è meglio per il gioco, ma da ciò che favorisce maggiormente gli azionisti.

Questo modello non ha posto nel calcio mondiale. Il futuro del calcio non può essere dettato dalle aspettative di chi ha come dovere primario la massimizzazione del rendimento finanziario. Né gli interessi di federazioni nazionali, leghe, club, calciatori e tifosi possono essere subordinati ai profitti degli investitori. Il calcio non può ipotecare il proprio futuro per un guadagno economico. La posizione dell'Europa è chiara. Non conferiremo mai legittimità a questo modello. Nessuno possiede l'autorità morale per vendere ciò che detiene soltanto in custodia per le generazioni future. A seguito della discussione odierna, nessuna nazionale europea parteciperà ad alcuna competizione FIFA finché tali proposte rimarranno in piedi; ciò avverrà solo se la proposta verrà abbandonata integralmente e saranno fornite garanzie vincolanti sul fatto che la FIFA non aprirà mai più la propria governance o le proprie competizioni a proprietà private.

Non devono esserci dubbi: la UEFA e le sue federazioni nazionali si opporranno a questi piani con assoluta determinazione. Ci sono momenti in cui le istituzioni vengono giudicate non per ciò che sono disposte ad accettare, ma per ciò su cui rifiutano di scendere a compromessi. Questo è uno di quei momenti. Alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo FIFA appartiene al calcio. E sempre vi apparterrà. Finché l'Europa avrà voce in capitolo, non sarà mai in vendita".