Atalanta-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi riflette su una questione

Simone Inzaghi avrebbe preferito arrivare alla vigilia di Atalanta-Inter con più frecce nel proprio arco. Non sarà così, perché anche a Bergamo la sua squadra sarà orfana di Dimarco, Zielinski, Darmian, Zalewski e molto probabilmente anche Stefan De Vrij. L'obiettivo, però, rimane invariato: vincere lo scontro diretto per allungare sulla squadra di Gasperini e mandare un segnale chiarissimo al Napoli di Conte. Per farlo c'è bisogno di uno sforzo da parte di tutti, nell'ultima gara che precede la sosta di marzo e chiude un filotto piuttosto impegnativo.

L'allenatore nerazzurro se la gioca con i titolarissimi, alcuni dei quali hanno avuto la possibilità di rifiatare contro il Feyenoord martedì a San Siro. Torneranno quindi Bastoni, Barella e Lautaro Martinez. Queste le note più liete, con la conferma degli altri titolari che hanno giocato dal primo minuto anche in Champions League. L’unico dubbio di formazione riguarda la difesa: Pavard è in vantaggio su Bisseck, che potrebbe tornare utile a gara in corso in più posizioni.