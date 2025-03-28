Milan-Inter si avvicina. Allegri e Chivu stanno lavorando con i propri uomini per preparare al meglio la gara di campionato che tanto potrebbe dire in chiave scudetto. I nerazzurri cercano l'ipoteca importante sul tricolore, nel tentativo di consolidare un distacco già molto ampio sui rossoneri e sulle altre inseguitrici. A loro volta ovviamente i cugini mirano a riaprire il campionato. In questo spazio come di consueto le probabili formazioni dell'incontro.
Prossima partita:Serie A, 08 marzo
MILAN
20:45
INTER
Milan-Inter, le probabili formazioni: la scelta di Chivu a centrocampo
MILAN
INTER
3-5-2
Modulo
3-5-2
Massimiliano Allegri
Allenatore
Cristian Chivu
Maignan 16
Tomori 23
De Winter 5
Pavlovic 31
Saelemaekers 56
Fofana 19
Modric 14
Rabiot 12
Estupinan 2
Leao 10
Pulisic 11
Sommer 1
Bisseck 31
Akanji 25
Bastoni 95
Luis Henrique 11
Barella 23
Calhanoglu 20
Zielinski 7
Dimarco 32
Thuram 9
P. Esposito 94
Terracciano 1, Pittarella 37, Athekame 24, Bartesaghi 33, Füllkrug 9, Jashari 30, Nkunku 18, Odogu 27, Ricci 4
J. Martinez 13, Acerbi 15, Carlos Augusto 30, Darmian 35, De Vrij 6, Di Gennaro 12, Diouf 17, Dumfries 2, Frattesi 16, Mkhitaryan 22, Sucic 8, Lavelli 53, Bonny 14
