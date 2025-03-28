Prossima partita:Serie A, 08 marzo
Milan-Inter, le probabili formazioni: la scelta di Chivu a centrocampo

Milan-Inter si avvicina. Allegri e Chivu stanno lavorando con i propri uomini per preparare al meglio la gara di campionato che tanto potrebbe dire in chiave scudetto. I nerazzurri cercano l'ipoteca importante sul tricolore, nel tentativo di consolidare un distacco già molto ampio sui rossoneri e sulle altre inseguitrici. A loro volta ovviamente i cugini mirano a riaprire il campionato. In questo spazio come di consueto le probabili formazioni dell'incontro.

FORMAZIONI

Serie A

08 marzo

ore 20:45

MILAN

INTER

3-5-2

Modulo

3-5-2

Massimiliano Allegri

Allenatore

Cristian Chivu

In campo

Maignan 16

Tomori 23

De Winter 5

Pavlovic 31

Saelemaekers 56

Fofana 19

Modric 14

Rabiot 12

Estupinan 2

Leao 10

Pulisic 11

Sommer 1

Bisseck 31

Akanji 25

Bastoni 95

Luis Henrique 11

Barella 23

Calhanoglu 20

Zielinski 7

Dimarco 32

Thuram 9

P. Esposito 94

Panchina

Terracciano 1, Pittarella 37, Athekame 24, Bartesaghi 33, Füllkrug 9, Jashari 30, Nkunku 18, Odogu 27, Ricci 4
J. Martinez 13, Acerbi 15, Carlos Augusto 30, Darmian 35, De Vrij 6, Di Gennaro 12, Diouf 17, Dumfries 2, Frattesi 16, Mkhitaryan 22, Sucic 8, Lavelli 53, Bonny 14

