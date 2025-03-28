Milan-Inter, le probabili formazioni: la scelta di Chivu a centrocampo

Milan-Inter si avvicina. Allegri e Chivu stanno lavorando con i propri uomini per preparare al meglio la gara di campionato che tanto potrebbe dire in chiave scudetto. I nerazzurri cercano l'ipoteca importante sul tricolore, nel tentativo di consolidare un distacco già molto ampio sui rossoneri e sulle altre inseguitrici. A loro volta ovviamente i cugini mirano a riaprire il campionato. In questo spazio come di consueto le probabili formazioni dell'incontro.