Il tecnico dell'Inter Chivu pensa a qualche cambio nella formazione che questa sera sfiderà il Bologna nella semifinale di Supercoppa. Dovrebbe esserci un turno di riposo per Akanji, Lautaro e Barella.
Prossima partita:Super Coppa Italiana, 19 dicembre
Bologna
20:00
Inter
Bologna-Inter, le probabili formazioni: Chivu cambia tanto
In difesa tornerà al centro della linea a 3 De Vrij, Bisseck e Bastoni saranno i due braccetti. In mezzo al campo, Calhanoglu andrà in panchina. Il regista sarà Zielinski, con Mkhitaryan e Frattesi al suo fianco, Barella dovrebbe partire in panchina. In attacco dovrebbe toccare a Thuram e Bonny, con Lautaro ed Esposito pronti a subentrare
FORMAZIONI
Bologna
Inter
4-2-3-1
Modulo
3-5-2
Vincenzo Italiano
Allenatore
Cristian Chivu
Ravaglia
Holm
Heggem
Lucumi
Miranda
Pobega
Moro
Orsolini
Odgaard
Cambiaghi
Castro
Martinez
Bisseck
De Vrij
Bastoni
Luis Henrique
Frattesi
Zielinski
Mkhitaryan
Dimarco
Thuram
Bonny
Panchina
25 Pessina, 82 Franceschelli, 75 Tomasevic, 20 Zortea, 29 De Silvestri, 41 Vitik, 22 Lykogiannis, 80 Fabian, 19 Ferguson, 77 Sulemana, 11 Rowe, 10 Bernardeschi, 24 Dallinga, 30 Dominguez, 17 Immobile
1 Sommer, 60 Taho, 50 Cinquegrano, 30 C. Augusto, 25 Akanji, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 17 Diouf, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 23 Barella, 94 P. Esposito, 10 Lautaro
Ballottaggi
Orsolini-Bernardeschi 55-45%
Moro-Ferguson 60-40%
Cambiaghi-Rowe 55-45%
Thuram-Lautaro 55-45%
Frattesi-Barella 55-45%
De Vrij-Akanji 55-45%
Squalificati
Indisponibili
Skorupski (6 giorni), Freuler (8), Casale (15)