Prossima partita:Super Coppa Italiana, 19 dicembre
Bologna
20:00
Inter

Bologna-Inter, le probabili formazioni: Chivu cambia tanto

Il tecnico dell'Inter Chivu pensa a qualche cambio nella formazione che questa sera sfiderà il Bologna nella semifinale di Supercoppa. Dovrebbe esserci un turno di riposo per Akanji, Lautaro e Barella.

In difesa tornerà al centro della linea a 3 De Vrij, Bisseck e Bastoni saranno i due braccetti. In mezzo al campo, Calhanoglu andrà in panchina. Il regista sarà Zielinski, con Mkhitaryan e Frattesi al suo fianco, Barella dovrebbe partire in panchina. In attacco dovrebbe toccare a Thuram e Bonny, con Lautaro ed Esposito pronti a subentrare

Schieramenti

FORMAZIONI

Super Coppa Italiana

19 dicembre

ore 20:00

Bologna

Inter

4-2-3-1

Modulo

3-5-2

Vincenzo Italiano

Allenatore

Cristian Chivu

In campo

Ravaglia

Holm

Heggem

Lucumi

Miranda

Pobega

Moro

Orsolini

Odgaard

Cambiaghi

Castro

Martinez

Bisseck

De Vrij

Bastoni

Luis Henrique

Frattesi

Zielinski

Mkhitaryan

Dimarco

Thuram

Bonny

Panchina

25 Pessina, 82 Franceschelli, 75 Tomasevic, 20 Zortea, 29 De Silvestri, 41 Vitik, 22 Lykogiannis, 80 Fabian, 19 Ferguson, 77 Sulemana, 11 Rowe, 10 Bernardeschi, 24 Dallinga, 30 Dominguez, 17 Immobile
1 Sommer, 60 Taho, 50 Cinquegrano, 30 C. Augusto, 25 Akanji, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 17 Diouf, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 23 Barella, 94 P. Esposito, 10 Lautaro

Ballottaggi

Orsolini-Bernardeschi 55-45%
Moro-Ferguson 60-40%

Cambiaghi-Rowe 55-45%
Thuram-Lautaro 55-45%
Frattesi-Barella 55-45%
De Vrij-Akanji 55-45%

Squalificati

Indisponibili

Skorupski (6 giorni), Freuler (8), Casale (15)

Diffidati

