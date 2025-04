FCIN1908/ Bayern Monaco-Inter, le probabili formazioni: torna Pavard dal 1′

Voltare pagina è l'imperativo in casa Inter dopo il pareggio col Parma. I nerazzurri sono volati in Germania, dove domani affronteranno il Bayern Monaco di Vincent Kompany. L'accoppiamento per i quarti di finale di Champions League è affascinante e lascia anche spazio alla speranza di portare a casa quella che sarebbe a modo suo un'impresa. Non sarà facile, anche perché ci sono diversi infortunati anche in casa nerazzurra (sebbene si parli solo di quelli tra i tedeschi) e alcuni elementi a disposizione sono da valutare in queste ore.