Feyenoord-Inter, le probabili formazioni: tanti dubbi per Inzaghi alla vigilia

In porta ci sarà Martinez, nonostante il recupero di Sommer, che però va in panchina. Acerbi e De Vrij saranno entrambi in campo, con Pavard in vantaggio su Bisseck per completare il terzetto difensivo. In mezzo al campo diversi i dubbi, considerando le condizioni non ottimali sia di Calhanoglu che di Mkhitaryan: più che probabile l'impiego dal primo minuto sia di Zielinski che di Asllani. Davanti invece sono in miglioramento le condizioni di Thuram, che ha già giocato a Napoli: dovrebbe essere lui a fare coppia con Lautaro Martinez.