Genoa-Inter, le probabili formazioni: due dubbi per Chivu

Le alternative non mancano a Chivu, nonostante alcune importanti assenze. Le scelte per Genoa-Inter non sono quindi obbligate: l'allenatore nerazzurro, soprattutto in alcune zone di campo, gode dell'abbondanza giusta per potersi concedere qualche riflessione in più sull'undici da mandare in campo domani sera. I due principali ballottaggi riguardano la metà campo e l'attacco. Mkhitaryan e Sucic si contendono una maglia nel terzetto con Zielinski, chiamato a raccogliere l'eredità di Calhanoglu, e Barella. In attacco, invece, Esposito potrebbe avere una chance al fianco di Lautaro. Ma anche Bonny e Thuram scalpitano.