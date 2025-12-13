Le alternative non mancano a Chivu, nonostante alcune importanti assenze. Le scelte per Genoa-Inter non sono quindi obbligate: l'allenatore nerazzurro, soprattutto in alcune zone di campo, gode dell'abbondanza giusta per potersi concedere qualche riflessione in più sull'undici da mandare in campo domani sera. I due principali ballottaggi riguardano la metà campo e l'attacco. Mkhitaryan e Sucic si contendono una maglia nel terzetto con Zielinski, chiamato a raccogliere l'eredità di Calhanoglu, e Barella. In attacco, invece, Esposito potrebbe avere una chance al fianco di Lautaro. Ma anche Bonny e Thuram scalpitano.
Prossima partita:Serie A, 14 dicembre
GENOA
18:00
INTER
Genoa-Inter, le probabili formazioni: due dubbi per Chivu
Vista classica
Schieramenti
FORMAZIONI
GENOA
INTER
3-5-2
Modulo
3-5-2
Daniele De Rossi
Allenatore
Cristian Chivu
Leali 1
Marcandalli 27
Otoa 34
Vasquez 22
Norton-Cuffy 15
Frendrup 32
Malinovskyi 17
Thorsby 2
Martin 3
Vitinha 9
Colombo 29
Sommer 1
Bisseck 31
Akanji 25
Bastoni 95
Luis Henrique 11
Barella 23
Zielinski 7
Mkhitaryan 22
Carlos Augusto 30
Esposito 94
Lautaro 10
In campo
Leali 1
Marcandalli 27
Otoa 34
Vasquez 22
Norton-Cuffy 15
Frendrup 32
Malinovskyi 17
Thorsby 2
Martin 3
Vitinha 9
Colombo 29
Sommer 1
Bisseck 31
Akanji 25
Bastoni 95
Luis Henrique 11
Barella 23
Zielinski 7
Mkhitaryan 22
Carlos Augusto 30
Esposito 94
Lautaro 10
Panchina
Siegrist, Sommariva, Gronbaek, Ellertsson, Carboni, Sabelli, Venturino, Masini, Stanciu, Ekhator, Fini
J.Martinez, Calligaris, Alexiou, Cocchi, De Vrij, Dimarco, Sucic , Bonny, Thuram
Ballottaggi
Mkhitaryan-Sucic
Esposito-Bonny-Thuram
Esposito-Bonny-Thuram
Squalificati
Indisponibili
Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Palacios, Calhanoglu, Dumfries