GENOA
18:00
INTER

Genoa-Inter, le probabili formazioni: due dubbi per Chivu

Le alternative non mancano a Chivu, nonostante alcune importanti assenze. Le scelte per Genoa-Inter non sono quindi obbligate: l'allenatore nerazzurro, soprattutto in alcune zone di campo, gode dell'abbondanza giusta per potersi concedere qualche riflessione in più sull'undici da mandare in campo domani sera. I due principali ballottaggi riguardano la metà campo e l'attacco. Mkhitaryan e Sucic si contendono una maglia nel terzetto con Zielinski, chiamato a raccogliere l'eredità di Calhanoglu, e Barella. In attacco, invece, Esposito potrebbe avere una chance al fianco di Lautaro. Ma anche Bonny e Thuram scalpitano.

Schieramenti

FORMAZIONI

Serie A

14 dicembre

ore 18:00

GENOA

INTER

3-5-2

Modulo

3-5-2

Daniele De Rossi

Allenatore

Cristian Chivu

In campo

Leali 1

Marcandalli 27

Otoa 34

Vasquez 22

Norton-Cuffy 15

Frendrup 32

Malinovskyi 17

Thorsby 2

Martin 3

Vitinha 9

Colombo 29

Sommer 1

Bisseck 31

Akanji 25

Bastoni 95

Luis Henrique 11

Barella 23

Zielinski 7

Mkhitaryan 22

Carlos Augusto 30

Esposito 94

Lautaro 10

Panchina

Siegrist, Sommariva, Gronbaek, Ellertsson, Carboni, Sabelli, Venturino, Masini, Stanciu, Ekhator, Fini
J.Martinez, Calligaris, Alexiou, Cocchi, De Vrij, Dimarco, Sucic , Bonny, Thuram

Ballottaggi

Mkhitaryan-Sucic
Esposito-Bonny-Thuram

Squalificati

Indisponibili

Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Palacios, Calhanoglu, Dumfries

Diffidati

Altri