Nei prossimi 90' l'Inter si gioca la possibilità di accedere nuovamente alle semifinali di Champions League. A San Siro mercoledì sera arriverà il Bayern Monaco di Vincent Kompany, già battuto per 2-1 all'Allianz Arena settimana scorsa. Guai però a pensare di aver già vinto: sarà una battaglia da non sottovalutare dal primo all'ultimo minuto. Per questo Inzaghi ha scelto di far riposare diversi titolari contro il Cagliari: alcuni sono entrati soltanto nella ripresa, altri sono rimasti per tutta la gara in panchina.