Inter-Como, le probabili formazioni: novità in difesa per Inzaghi?

Torna in campo l'Inter lunedì 23 dicembre. I nerazzurri chiuderanno il turno di Serie A prenatalizio ospitando il Como in casa, proseguendo la rincorsa alla testa della classifica, pur consapevoli dell'asterisco. Non bisognerà sottovalutare la squadra di Fabregas, che ha già messo in difficoltà diverse big finora. Simone Inzaghi potrebbe proporre qualche novità di formazione, costretto a fare i conti con alcuni giocatori non al top della condizione.