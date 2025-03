Inter-Feyenoord, le probabili formazioni: Inzaghi cambia molto dopo il Monza

L'Inter non ha alcuna intenzione di sottovalutare la gara, né può cambiare completamente faccia considerate le diverse assenze, ma delle novità rispetto all'ultima di campionato ci saranno. Simone Inzaghi deve gestire le risorse a disposizione per abbattere il rischio di ulteriori infortuni e perché tra pochi giorni in programma c'è l'attesissima sfida in casa dell'Atalanta. Dunque, come scenderà in campo l'Inter contro il Feyenoord?

La prima notizia l'ha data lo stesso Inzaghi in conferenza stampa, confermando quanto raccontato da Fcinter1908.it in mattinata. Yann Sommer tornerà tra i pali al posto di Martinez, che ben si è comportato nelle sfide in cui ha sostituito lo svizzero. Le novità non si fermano però alla porta. Rispetto alle ultime due cambia completamente la catena di sinistra: Bisseck prende il posto di Acerbi, che scala in mezzo (De Vrij andrà in panchina perché affaticato), e si prepara ad agire alle spalle di Carlos Augusto (turno di riposo anche per Bastoni). In mezzo Frattesi scalpita e può tornare titolare al posto di Barella, con Calhanoglu e Mkhitaryan che dovrebbero essere confermati.