Non dovrebbe servire molto per caricare l'Inter dal punto di vista mentale verso il prossimo impegno di campionato. Lunedì sera al Meazza arriva la Fiorentina di Raffaele Palladino, che in settimana ha fatto un sol boccone dei nerazzurri nel recupero di campionato dopo la sfida interrotta a dicembre. Inevitabile aspettarsi dalla squadra di Inzaghi smisurata voglia di rivincita, per rendere la pariglia rispetto al Franchi e dare subito un segnale importante al Napoli che ora è solo in vetta.

L'orgoglio è sicuramente una leva sulla quale Inzaghi farà pressione per preparare la partita. Servirà, insieme a tanta attenzione, considerando che i viola potranno contare sui diversi nuovi acquisti che non erano a disposizione nel recupero di giovedì. Senza tralasciare l'aspetto fisico, perché alcuni elementi sembra stiano attraversando una fisiologica flessione, logorati dal tour de force di queste settimane. Per questo rimangono ancora dei dubbi in vista della gara di lunedì.

Uno di questi riguarda il possibile impiego dal primo minuto di Francesco Acerbi, ormai tra i convocati già da due partite, sebbene non sia ancora tornato in campo. Questi giorni sono serviti per completare il percorso di riatletizzazione post infortunio, per cui il ballottaggio con De Vrij è quantomeno aperto. Chi molto probabilmente tornerà al suo posto è Pavard, risparmiato al Franchi.

Nella linea a cinque ci saranno, invece, almeno due novità. Una è l'assenza di Dumfries, squalificato, al cui posto dovrebbe giocare Darmian. Si rivedrà Barella, con Calhanoglu in mezzo e a sinistra Zielinski a insidiare Mkhitaryan. Dimarco spera di poter smaltire l'influenza di questi giorni, altrimenti ci sarà spazio per uno tra Carlos Augusto e Zalewski. In attacco non sembra esserci margine per far rifiatare Lautaro e Thuram in una gara così importante.

Serie A 10 febbraio ore 20:45 INTER FIORENTINA 3-5-2 Modulo 3-4-3 Simone Inzaghi Allenatore Raffaele Palladino

Sommer Sommer Pavard Pavard De Vrij De Vrij Bastoni Bastoni Darmian Darmian Barella Barella Calhanoglu Calhanoglu Mkhitaryan Mkhitaryan Carlos Augusto Carlos Augusto Lautaro Lautaro Thuram Thuram De Gea De Gea Dodo Dodo Pongracic Pongracic Ranieri Ranieri Gosens Gosens Adli Adli Mandragora Mandragora Beltran Beltran Colpani Colpani Zaniolo Zaniolo Kean Kean In campo Sommer Pavard De Vrij Bastoni Darmian Barella Calhanoglu Mkhitaryan Carlos Augusto Lautaro Thuram De Gea Dodo Pongracic Ranieri Gosens Adli Mandragora Beltran Colpani Zaniolo Kean