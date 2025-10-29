Alle 20.45 a San Siro l'Inter affronta la Fiorentina con l'idea di dimenticare il KO di Napoli e le polemiche annesse. Chivu dovrebbe optare per Francesco Pio Esposito e Lautaro dal 1', con Bonny pronto a subentrare dalla panchina. Non ci sarà l'infortunato Mkhitaryan, al suo posto probabile l'impiego di Sucic dall'inizio, con Barella e Calhanoglu a completare la linea mediana.
Prossima partita:Serie A, 29 ottobre
INTER
20:45
FIORENTINA
Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: ballottaggi in mediana. E in attacco…
Sulle fasce dovrebbero essere confermati Dumfries e Dimarco, anche se Carlos Augusto scalpita. In difesa più Acerbi di De Vrij, con Akanji e Bastoni a completare la difesa. In porta c'è Sommer, anche vista l'assenza di Josep Martinez.
Vista classica
Schieramenti
FORMAZIONI
INTER
FIORENTINA
3-5-2
Modulo
3-5-2
Chivu
Allenatore
Pioli
Sommer 1
Akanji 25
Acerbi 15
Bastoni 95
Dumfries 2
Barella 23
Calhanoglu 20
Sucic 8
Dimarco 32
Esposito 94
Lautaro 10
De Gea 43
Comuzzo 15
Pongracic 5
Ranieri 6
Dodo 2
Mandragora 8
Nicolussi Caviglia 14
Ndour 27
Gosens 21
Gudmundsson 10
Kean 9
Panchina
91 Calligaris, 62 Taho, 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 17 Diouf, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 11 Luis Henrique, 14 Bonny
30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 26 Viti, 18 Marì , 65 Parisi, 29 Fortini, 44 Fagioli, 24 Richardson, 7 Sohm, 22 Fazzini, 91 Piccoli, 9 Dzeko
Ballottaggi
Dimarco - Carlos Augusto 60% - 40%
Sucic - Zielinski 55% - 45%
Acerbi - De Vrij 60 % - 40 %
Ndour - Fagioli 60 % - 40 %
Gudmundsson - Fazzini 70 % - 30 %
Squalificati
Indisponibili
Thuram, Mkhitaryan, Di Gennaro, Darmian
Lamptey, Kouame, Sabiri