Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: ballottaggi in mediana. E in attacco…

Alle 20.45 a San Siro l'Inter affronta la Fiorentina con l'idea di dimenticare il KO di Napoli e le polemiche annesse. Chivu dovrebbe optare per Francesco Pio Esposito e Lautaro dal 1', con Bonny pronto a subentrare dalla panchina. Non ci sarà l'infortunato Mkhitaryan, al suo posto probabile l'impiego di Sucic dall'inizio, con Barella e Calhanoglu a completare la linea mediana.

Sulle fasce dovrebbero essere confermati Dumfries e Dimarco, anche se Carlos Augusto scalpita. In difesa più Acerbi di De Vrij, con Akanji e Bastoni a completare la difesa. In porta c'è Sommer, anche vista l'assenza di Josep Martinez.

 

Schieramenti

FORMAZIONI

Serie A

29 ottobre

ore 20:45

INTER

FIORENTINA

3-5-2

Modulo

3-5-2

Chivu

Allenatore

Pioli

In campo

Sommer 1

Akanji 25

Acerbi 15

Bastoni 95

Dumfries 2

Barella 23

Calhanoglu 20

Sucic 8

Dimarco 32

Esposito 94

Lautaro 10

De Gea 43

Comuzzo 15

Pongracic 5

Ranieri 6

Dodo 2

Mandragora 8

Nicolussi Caviglia 14

Ndour 27

Gosens 21

Gudmundsson 10

Kean 9

Panchina

91 Calligaris, 62 Taho, 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 17 Diouf, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 11 Luis Henrique, 14 Bonny
30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 26 Viti, 18 Marì , 65 Parisi, 29 Fortini, 44 Fagioli, 24 Richardson, 7 Sohm, 22 Fazzini, 91 Piccoli, 9 Dzeko

Ballottaggi

Dimarco - Carlos Augusto 60% - 40%
Sucic - Zielinski 55% - 45%
Acerbi - De Vrij 60 % - 40 %
Ndour - Fagioli 60 % - 40 %
Gudmundsson - Fazzini 70 % - 30 %

Squalificati

Indisponibili

Thuram, Mkhitaryan, Di Gennaro, Darmian
Lamptey, Kouame, Sabiri

Diffidati

