Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: ballottaggi in mediana. E in attacco…

Alle 20.45 a San Siro l'Inter affronta la Fiorentina con l'idea di dimenticare il KO di Napoli e le polemiche annesse. Chivu dovrebbe optare per Francesco Pio Esposito e Lautaro dal 1', con Bonny pronto a subentrare dalla panchina. Non ci sarà l'infortunato Mkhitaryan, al suo posto probabile l'impiego di Sucic dall'inizio, con Barella e Calhanoglu a completare la linea mediana.