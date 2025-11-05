L'Inter torna di nuovo in campo. Questa sera al Meazza ci sono in palio altri tre punti per rispettare la tabella di marcia nel maxi girone di Champions League. L'impegno è sicuramente alla portata dei nerazzurri di Chivu, che ha in mente diverse novità di formazione rispetto alla gara contro l'Hellas Verona, ma sarebbe importante anche segnare qualche gol in più contro il Kairat Almaty per migliorare la differenza reti.
Prossima partita:Champions League, 05 novembre
INTER
21:00
KAIRAT
Inter-Kairat Almaty, le probabili formazioni: tutti cambi che ha in mente Chivu
INTER
KAIRAT
3-5-2
Modulo
4-2-3-1
Cristian Chivu
Allenatore
Rafael Urazbakhtin
1Sommer
31Bisseck
6De Vrij
30Carlos Augusto
2Dumfries
16Frattesi
23Barella
7Zielinski
32Dimarco
94Esposito
10Lautaro
77Anarbekov
20Tapalov
80Sorokin
25Shirobokov
3Luis Mata
15<br>Arad
4Kassabulat
55Gromyko
7Jorginho
24Mrynskiy
9Satpayev
J. Martinez 13, Calligaris 40, Akanji 25, Acerbi 15, A. Bastoni 95, Luis Henrique 11, Calhanoglu 20, Diouf 17, Sucic 8, Thuram 9, Bonny 14
Zarutskiy 1, Kurgin 5, Tashpulatov 59, Gadrani 44, Zaria 10, Baibek 17, Sadybekov 6, Glazer 18, Edmilson 26, Ricardinho 99
Squalificati
Indisponibili
Mkhitaryan, Darmian, Di Gennaro,
Martynovich
Palacios
Palacios