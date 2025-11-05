L'Inter torna di nuovo in campo. Questa sera al Meazza ci sono in palio altri tre punti per rispettare la tabella di marcia nel maxi girone di Champions League. L'impegno è sicuramente alla portata dei nerazzurri di Chivu, che ha in mente diverse novità di formazione rispetto alla gara contro l'Hellas Verona, ma sarebbe importante anche segnare qualche gol in più contro il Kairat Almaty per migliorare la differenza reti.