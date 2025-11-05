Prossima partita:Champions League, 05 novembre
INTER
21:00
KAIRAT

Inter-Kairat Almaty, le probabili formazioni: tutti cambi che ha in mente Chivu

L'Inter torna di nuovo in campo. Questa sera al Meazza ci sono in palio altri tre punti per rispettare la tabella di marcia nel maxi girone di Champions League. L'impegno è sicuramente alla portata dei nerazzurri di Chivu, che ha in mente diverse novità di formazione rispetto alla gara contro l'Hellas Verona, ma sarebbe importante anche segnare qualche gol in più contro il Kairat Almaty per migliorare la differenza reti.

Schieramenti

FORMAZIONI

Champions League

05 novembre

ore 21:00

INTER

KAIRAT

3-5-2

Modulo

4-2-3-1

Cristian Chivu

Allenatore

Rafael Urazbakhtin

In campo

Sommer

1

Bisseck

31

De Vrij

6

Carlos Augusto

30

Dumfries

2

Frattesi

16

Barella

23

Zielinski

7

Dimarco

32

Esposito

94

Lautaro

10

Anarbekov

77

Tapalov

20

Sorokin

80

Shirobokov

25

Luis Mata

3

Arad

15

Kassabulat

4

Gromyko

55

Jorginho

7

Mrynskiy

24

Satpayev

9

Panchina

J. Martinez 13, Calligaris 40, Akanji 25, Acerbi 15, A. Bastoni 95, Luis Henrique 11, Calhanoglu 20, Diouf 17, Sucic 8, Thuram 9, Bonny 14
Zarutskiy 1, Kurgin 5, Tashpulatov 59, Gadrani 44, Zaria 10, Baibek 17, Sadybekov 6, Glazer 18, Edmilson 26, Ricardinho 99

Ballottaggi

Squalificati

Indisponibili

Mkhitaryan, Darmian, Di Gennaro,
Martynovich

Diffidati

Altri

Palacios
Palacios