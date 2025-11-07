Inter-Lazio chiuderà il prossimo turno di campionato. I nerazzurri scendono in campo domenica sera al Meazza in cerca di continuità, magari provando a sfruttare eventuali passi falsi delle altre squadre di vertice impegnate prima. Sarà importante chiudere al meglio il filotto di gare che precedono la sosta di novembre. Previsti cambi in tutti i reparti per la squadra nerazzurra.
Inter-Lazio, le probabili formazioni: novità in tutti i reparti per Chivu
Cristian Chivu
Allenatore
Maurizio Sarri
1Sommer
25Akanji
15Acerbi
95Bastoni
2Dumfries
23Barella
20Calhanoglu
8Sucic
32Dimarco
14Bonny
10Lautaro
94Provedel
29Lazzari
34Gila
25Provstgaard
77Marusic
8Guendouzi
32Cataldi
26Basic
18Isaksen
19Dia
10Zaccagni
Panchina
J. Martinez - 13, Taho - 60, De Vrij - 6, Bisseck - 31, Luis Henrique - 11, Carlos Augusto - 30, Zielinski - 7, Frattesi - 16, Diouf - 17, Thuram - 9, P. Esposito - 94
Mandas - 35, Furlanetto - 55, Patric - 4, Hysaj - 23, Pellegrini - 3, Belahyane - 21, Vecino - 5, Noslin - 14, Pedro - 9
Ballottaggi
Thuram-Bonny
Acerbi-De Vrij-Bisseck
Squalificati
Indisponibili
Mkhitaryan, Darmian, Di Gennaro