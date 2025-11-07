Prossima partita:Serie A, 09 novembre
Inter-Lazio, le probabili formazioni: novità in tutti i reparti per Chivu

Inter-Lazio chiuderà il prossimo turno di campionato. I nerazzurri scendono in campo domenica sera al Meazza in cerca di continuità, magari provando a sfruttare eventuali passi falsi delle altre squadre di vertice impegnate prima. Sarà importante chiudere al meglio il filotto di gare che precedono la sosta di novembre. Previsti cambi in tutti i reparti per la squadra nerazzurra.

Schieramenti

FORMAZIONI

Serie A

09 novembre

ore 20:45

INTER

LAZIO

3-5-2

Modulo

4-3-3

Cristian Chivu

Allenatore

Maurizio Sarri

In campo

Sommer

1

Akanji

25

Acerbi

15

Bastoni

95

Dumfries

2

Barella

23

Calhanoglu

20

Sucic

8

Dimarco

32

Bonny

14

Lautaro

10

Provedel

94

Lazzari

29

Gila

34

Provstgaard

25

Marusic

77

Guendouzi

8

Cataldi

32

Basic

26

Isaksen

18

Dia

19

Zaccagni

10

Panchina

J. Martinez - 13, Taho - 60, De Vrij - 6, Bisseck - 31, Luis Henrique - 11, Carlos Augusto - 30, Zielinski - 7, Frattesi - 16, Diouf - 17, Thuram - 9, P. Esposito - 94
Mandas - 35, Furlanetto - 55, Patric - 4, Hysaj - 23, Pellegrini - 3, Belahyane - 21, Vecino - 5, Noslin - 14, Pedro - 9

Ballottaggi

Thuram-Bonny
Acerbi-De Vrij-Bisseck

Squalificati

Indisponibili

Mkhitaryan, Darmian, Di Gennaro

Diffidati

Altri