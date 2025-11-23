Inter-Milan, le scelte di Chivu e Allegri: chi gioca in difesa e a destra

L'allenatore nerazzurro ha ormai definito gli ultimi dubbi di formazione. In difesa l'ha spuntata Francesco Acerbi, che sarà ancora titolare fra Akanji e Bastoni. Il posto di Dumfries, infortunato, sarà invece di Carlos Augusto per l'occasione, alla prima da titolare a destra dopo gli spezzoni contro Lazio e Fiorentina. Davanti torna Marcus Thuram. Qui le scelte del rumeno e di Massimiliano Allegri per Inter-Milan.