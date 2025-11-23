Prossima partita:Serie A, 23 novembre
INTER
20:45
MILAN

Inter-Milan, le scelte di Chivu e Allegri: chi gioca in difesa e a destra

L'allenatore nerazzurro ha ormai definito gli ultimi dubbi di formazione. In difesa l'ha spuntata Francesco Acerbi, che sarà ancora titolare fra Akanji e Bastoni. Il posto di Dumfries, infortunato, sarà invece di Carlos Augusto per l'occasione, alla prima da titolare a destra dopo gli spezzoni contro Lazio e Fiorentina. Davanti torna Marcus Thuram. Qui le scelte del rumeno e di Massimiliano Allegri per Inter-Milan.

FORMAZIONI

Serie A

23 novembre

ore 20:45

INTER

MILAN

3-5-2

Modulo

3-5-2

Cristian Chivu

Allenatore

Massimiliano Allegri

In campo

Sommer 1

Akanji 25

Bisseck 31

Bastoni 95

Carlos Augusto 30

Barella 23

Calhanoglu 20

Zielinski 7

Dimarco 32

Thuram 9

Lautaro 10

Maignan 16

Tomori 23

Gabbia 46

Pavlovic 31

Saelemaekers 56

Fofana 19

Modric 14

Rabiot 12

Bartesaghi 33

Pulisic 11

Leao 10

Panchina

J.Martinez, Calligaris, Alexiou, Cocchi, Bisseck, De Vrij, Palacios, Luis Henrique, Sucic , Bonny, Esposito
P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku

