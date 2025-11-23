L'allenatore nerazzurro ha ormai definito gli ultimi dubbi di formazione. In difesa l'ha spuntata Francesco Acerbi, che sarà ancora titolare fra Akanji e Bastoni. Il posto di Dumfries, infortunato, sarà invece di Carlos Augusto per l'occasione, alla prima da titolare a destra dopo gli spezzoni contro Lazio e Fiorentina. Davanti torna Marcus Thuram. Qui le scelte del rumeno e di Massimiliano Allegri per Inter-Milan.
Prossima partita:Serie A, 23 novembre
INTER
20:45
MILAN
Inter-Milan, le scelte di Chivu e Allegri: chi gioca in difesa e a destra
Vista classica
Schieramenti
FORMAZIONI
INTER
MILAN
3-5-2
Modulo
3-5-2
Cristian Chivu
Allenatore
Massimiliano Allegri
Sommer 1
Akanji 25
Bisseck 31
Bastoni 95
Carlos Augusto 30
Barella 23
Calhanoglu 20
Zielinski 7
Dimarco 32
Thuram 9
Lautaro 10
Maignan 16
Tomori 23
Gabbia 46
Pavlovic 31
Saelemaekers 56
Fofana 19
Modric 14
Rabiot 12
Bartesaghi 33
Pulisic 11
Leao 10
In campo
Sommer 1
Akanji 25
Bisseck 31
Bastoni 95
Carlos Augusto 30
Barella 23
Calhanoglu 20
Zielinski 7
Dimarco 32
Thuram 9
Lautaro 10
Maignan 16
Tomori 23
Gabbia 46
Pavlovic 31
Saelemaekers 56
Fofana 19
Modric 14
Rabiot 12
Bartesaghi 33
Pulisic 11
Leao 10
Panchina
J.Martinez, Calligaris, Alexiou, Cocchi, Bisseck, De Vrij, Palacios, Luis Henrique, Sucic , Bonny, Esposito
P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku