Inter-Monaco, le probabili formazioni: possibili sorprese in ogni reparto

Tra Lecce e Monaco, l'Inter cambierà faccia. Sperando comunque di ottenere lo stesso risultato, Inzaghi ha in mente più di una novità per l'ultima gara del girone di Champions League, anche perché il derby col Milan incombe e non si può far totalmente finta di nulla. La prima sorpresa potrebbe riguardare la difesa, con Stefan De Vrij che potrebbe beneficiare di un turno di riposo. Al suo posto, con Acerbi ancora ai box, dovrebbe esserci Yann Bisseck.