Inter-Monza, le probabili formazioni: cosa cambia al rientro da Rotterdam

Tre partite prima della sosta di marzo per l'Inter di Simone Inzaghi. Si comincia domani, con la sfida in casa col Monza che precede il ritorno di Champions League con il Feyenoord e la trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Cambierà qualcosa in casa nerazzurra rispetto alla gara di Rotterdam di mercoledì, perché c'è da dosare al meglio le energie proprio fino allo stop del campionato.

Se in porta è aperto il ballottaggio tra Martinez e il rientrante Sommer, le conferme dovrebbero riguardare la difesa e la catena di sinistra, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it. Dunque, Bastoni dovrebbe agire ancora da quinto di sinistra in una mediana che dovrebbe riproporre i rientri dal primo minuto di Calhanoglu e Mkhitaryan, rimasti a riposo in Olanda. In attacco invece sono alte le quotazioni di un possibile impiego di Correa dal primo minuto: chi farà spazio all'argentino? Al momento più probabile che ad andare in panchina sia Lautaro, ma il ballottaggio con Thuram è aperto.