Inter-Parma, le probabili formazioni: Inzaghi riflette sulla destra

Torna la Serie A, con qualche giorno di riposo in più per l'Inter. I nerazzurri scenderanno in campo nell'anticipo del prossimo turno, addirittura di venerdì pomeriggio, considerando che settimana prossima voleranno a Leverkusen per il sesto impegno di Champions League. La squadra è reduce dai 17' di Firenze, che lasciano in eredità un asterisco non da poco nella classifica. Bisognerà quindi tornare a marciare fin da subito per provare a sfruttare eventuali passi falsi del Napoli e delle altre squadre in lotta per i primi posti.

L'aggiornamento dall'infermeria

Acerbi ha alternato negli ultimi giorni lavoro in palestra e in campo e rimane in dubbio. Carlos Augusto, invece, già da mercoledì è tornato in gruppo, per cui è quasi sicuramente recuperato per il Parma. Da capire se Simone Inzaghi deciderà di mandarlo in campo a gara in corso.

Il ritorno del brasiliano dà comunque un'alternativa in più a sinistra e riapre il ballottaggio tra Dumfries (ancora in vantaggio) e Darmian sull'out di destra, con l'italiano che potrebbe alternarsi anche con Bisseck nei tre di difesa in assenza di Pavard. Ci sarà anche Marko Arnautovic tra i convocati: l'austriaco aveva saltato un allenamento martedì per motivi personali, ma è subito tornato a disposizione di Inzaghi.

Serie A 06 dicembre ore 18:30 INTER PARMA 3-5-2 Modulo 4-2-3-1 Simone Inzaghi Allenatore Fabio Pecchia

Serie A 06 dicembre ore 18:30 INTER PARMA 3-5-2 Modulo 4-2-3-1 Simone Inzaghi Allenatore Fabio Pecchia

Sommer
Bisseck
De Vrij
Bastoni
Dumfries
Barella
Calhanoglu
Mkhitaryan
Dimarco
Lautaro Martinez
Thuram

Suzuki
Coulibaly
Delprato
Balogh
Valeri
Keita
Estevez
Man
Sohm
Cancellieri
Bonny